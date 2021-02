Mamadi Camará é um caso de sucesso. Em 2017, jogava à bola nos pelados de Mansaba, no norte da Guiné-Bissau. A 9 de janeiro, e com apenas 17 anos, o luso-guineense jogou a Taça de Inglaterra pelo Reading contra o Luton. Adivinha-se um futuro promissor para o jovem que chegou a jogar nos juniores do Feirense.