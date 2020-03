Mansão de John e Toni Terry à venda por causa de... cocó!

Um azar nunca vem só, é o que apetece dizer ao que aconteceu a John e Toni Terry . O atual treinador adjunto do Aston Villa foi obrigado, pela mulher, a vender a mansão de mais de 6 milhões de euros. Como explica o diário britânico ‘The Sun’, Toni Terry vive em trauma desde 2017. Quatro ladrões entraram-lhes em casa para roubarem joias avaliadas em mais de 450 mil euros. O que a tirou do sério, todavia, é que os larápios defecaram no quarto do casal.