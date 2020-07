Maradona em guerra com a Netflix

Paolo Sorrentino, vencedor do Óscar de Melhor Filme para ‘A Grande Beleza’ (2013), está à frente de um novo filme da Netflix para contar a história de Maradona, intitulado ‘The Hand of God’ (a mão de deus, na tradução livre), que narra o polémico golo marcado com a mão pelo craque no Mundial de 1986, no México. Mas Maradona não ficou contente. “Diego Maradona não autorizou o uso da imagem para este filme. Com os nossos colegas italianos, já estamos a desenhar uma estratégia legal para fazer uma apresentação formal na Justiça”, disse o advogado Matias Morla no Twitter.