Enquanto o Bayern Munique, a Juventus e o PSG lutam pelo guarda-redes do Barcelona, Ter Stegen mantém o silêncio sobre os rumores da transferência. Tudo por estar demasiado ocupado. O alemão, de 27 anos, foi pai no último sábado. "Um dia inesquecível nas nossas vidas. Bem-vindo ao mundo e à nossa família", declarou no Instagram. O jogador é casado com Daniela desde 2017.