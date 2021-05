Marcelo troca Cascais pela Caparica

António Ramos, um dos mais conhecidos adeptos do Benfica, apelidado de Barbas, tem um restaurante com o mesmo nome na Costa de Caparica, poiso habitual de jogadores e equipa técnica dos encarnados. Desta vez teve a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Apesar de Marcelo ser adepto confesso do Sp. Braga, não houve lugar a rivalidades clubísticas neste encontro. “Hoje tivemos uma agradável surpresa, o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu um mergulho na nossa praia! Muito obrigado pela fotografia”, agradeceu o Barbas.