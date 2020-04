Marco Rojo dá o exemplo: uma churrascada para todos

Marcos Rojo voltou a mostrar um coração do tamanho do Mundo, ao montar uma churrascada em Buenos Aires para os mais necessitados. O ex-Sporting, que agora defende as cores dos argentinos do Estudiantes La Plata, convidou 50 famílias a servirem-se do banquete mas, num país que também está de quarentena devido à Covid-19, mas foram muitas mais a que apareceram. Rojo e os seus, devidamente protegidos, entregaram os alimentos às pessoas, que levaram recipientes, para depois comerem em casa.