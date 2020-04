Marcos Llorente chama ‘Anfield’ a cão

Após marcar dois golos na vitória do Atlético Madrid em Anfield, o médio Marcos Llorente decidiu dar o nome do estádio do Liverpool a um dos seus companheiros de quatro patas, de forma a eternizar o momento especial na sua carreira. "Anfield a ver a vida a passar", escreveu o craque na legenda de uma fotografia de um dos cães, dando a entender que Anfield é o seu nome. Recorde-se que o Atlético Madrid eliminou o campeão europeu Liverpool em Anfield no prolongamento, com uma vitória por 3-2.