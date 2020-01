Cada vez mais integrada no mundo do futebol, Margarida Corceiro, namorada de João Félix, já não perde uma oportunidade de assistir aos jogos do Atlético Madrid. Nas redes sociais, a jovem modelo e atriz, de 17 anos, partilhou um vídeo da entrada do jogador em campo. Ao longo dos últimos meses, Margarida tem sido presença assídua na capital espanhola para visitar o craque e o casal já não esconde a relação, que se mostra cada vez mais sólida.