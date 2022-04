E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com o bom tempo a invadir o País, Margarida Corceiro deu mais uma sugestão de biquíni para esta estação. A namorada de João Félix partilhou com os seguidores uma nova foto da campanha de biquínis que protagonizou recentemente e surge com um modelo em tons de cinzento e amarelo. A fotografia fez furor e a atriz da TVI foi elogiada pela sua boa forma.