Margarida Corceiro de volta à TV

É já hoje à noite que Margarida Corceiro, depois de meses ao lado do seu amado João Félix, regressa à ficção. A atriz, juntamente com outros colegas, prepara-se para ver a estreia de ‘Bem me Quer’, a nova novela da TVI. Na história, a beldade dá vida a uma vegana, cheia de ideais, e contra a poluição… indo contra toda a família. Margarida garante que se sente "muito nervosa" por ser "um papel de responsabilidade social".