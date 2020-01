O amor está mesmo em alta entre Margarida Corceiro e João Félix. A namorada do avançado do Atlético Madrid publicou no Instagram fotografias de ambos, com uma dedicatória muito especial. "O melhor do Mundo", escreveu a rapariga, a acompanhar dois retratos tirados após o ex-Benfica receber o prémio Golden Boy na gala realizada em Turim.