Margarida Corceiro: novo desafio afasta atriz de João Félix

Aos 17 anos, Margarida Corceiro tornou-se uma das grandes apostas da TV e foi chamada a integrar o elenco da nova novela ‘Bem Me Quer’, cujas gravações irão começar em breve. Contudo, o crescimento da sua carreira no pequeno ecrã obriga a um afastamento do namorado, João Félix, de 20, que se mantém em Madrid. O casal é obrigado a manter um namoro à distância, uma vez que se torna impossível conciliar o sonho da representação com o romance com o jogador do Atlético Madrid. Esta será mais uma prova de fogo para o jovem casal que mantém uma relação há mais de um ano.