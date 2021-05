Está a ser um ano em cheio para João Félix, que depois de ganhar o campeonato de Espanha com o Atlético Madrid está no lote de convocados de Fernando Santos para o Euro’2021. Mas antes de se juntar aos restantes selecionados, o avançado mimou a namorada, a atriz Margarida Corceiro, que já não via há alguns meses, com uma noite romântica num luxuoso hotel da capital.