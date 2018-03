Prestes a ser mãe pela terceira vez, Margarida Neuparth, mulher de Adrien Silva, usou as redes sociais para desabafar sobre o facto de estar a viver longe do marido, que integra o plantel do Leicester, em Inglaterra. "Não têm sido semanas fáceis. A opção de ‘separar’ a família não foi tomada de ânimo leve, mas decidimos assim", escreveu, acrescentando que é difícil explicar aos filhos, Santiago, de 3 anos, e Thomas, de 2, o que se está a passar, "principalmente porque são muitas mudanças repentinas".