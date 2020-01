Oleksander Zinchenko viu das bancadas o seu Manchester City ganhar em casa do Manchester United, na primeira mão dos quartos-de-final da taça da liga inglesa. O que chamou a atenção do público, no entanto, foi ele estar acompanhado pela bonita Vlada Sedan. A apresentadora televisiva tem cada vez mais admiradores, principalmente quando percebem que não estão perante a atriz Margot Robbie. Certo é que as semelhanças entre ambas são elevadas.