A filha mais velha do treinador do Manchester City, Maria Guardiola, não resistiu aos encantos de Dele Alli, médio do Tottenham, e a relação entre os dois parece cada vez mais sólida. Depois de terem sido apanhados aos beijos, os dois jovens - ele de 25 anos, ela de 20 -, foram fotografados este fim de semana a saírem juntos de um Starbucks em Londres.