A ex-tenista russa Maria Sharapova vai casar-se com Alexander Gilkes, empresário britânico amigo de vários membros da família real britânica - frequentou o mesmo colégio dos príncipes Harry e William e é ex-marido de uma das melhores amigas de Meghan Markle, a estilista Misha Nonoo.





"Disse sim desde o primeiro dia em que nos conhecemos. Este era o nosso pequeno segredo, não era @gilkesa?", escreveu Sharapova na publicação que fez no Instagram, juntamente com imagens do casal.Também Alexander Gilkes fez questão de anunciar o momento: "Estou ansioso por uma vida de amor e aprendizagem contigo."