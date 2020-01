Mariana Barbosa celebra último aniversário como ‘teenager’

"Parabéns, meu amor, por mais um aniversário", dedicou Simão Sabrosa no Instagram de Mariana. A filha do ex-jogador benfiquista festejou 19 anos na quarta-feira e o pai fez questão de assinalar o dia com uma mensagem bem sentida. "Continua com essa personalidade, sonha e corre atrás dos teus sonhos!", acrescenta Simão Sabrosa. "Estarei sempre ao teu lado para te aconselhar mas também para te amar muito". Certo é que lá em casa não faltaram balões!