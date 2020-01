Mariano Díaz escapa a tentativa de assalto em Madrid

Mariano Díaz não ganhou para o susto esta terça-feira. Segundo relata o jornal 'ABC', o jogador do Real Madrid foi ao início desta noite alvo de uma tentativa de assalto à saída de uma loja de luxo da capital espanhola, de onde saía acompanhado da sua namorada e com vários sacos na mão. De acordo com a referida publicação, o ladrão terá atacado o avançado poucos segundos depois da sua saída do espaço comercial, levando consigo alguns dos sacos com as compras que o jogador havia feito.





De imediato perseguido por duas pessoas que por ali andavam, o meliante acabaria por se assustar e atirar os sacos ao chão, para depois escapar-se por umas escadas de um parque de estacionamento da zona. De acordo com 'ABC', o suspeito não foi detido, mas ao que tudo indica todos os bens de Mariano Díaz terão sido recuperados e o jogador nem terá apresentado queixa na polícia.