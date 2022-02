E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A vida de Dusan Vlahovic deu uma verdadeira reviravolta, ao transferir-se da Fiorentina para a Juventus, por 70 milhões de euros, no último defeso. Concentrado no ataque da ‘vecchia signora’, a transferência já provocou uma vítima: o avançado rompeu o namoro com a ‘influencer’ Mariasole Pollio!