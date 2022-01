Mariia Arsentieva elogiada

Mariia Arsentieva saltou do anonimato há meia dúzia de anos quando começou a publicar fotografias cheias de sensualidade no Instagram. Foi uma questão de tempo até angariar milhares de seguidores na rede social, que não lhe regateiam elogios pela beleza que revela. Ferrenha adepta do ‘fitness’, a modelo ocupa todos os tempos livres no ginásio para manter a boa forma física. E, pelo meio, oferece ainda conselhos úteis para os fãs manterem uma dieta saudável que lhes dê energia para o dia a dia.