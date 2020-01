Marisa Cruz faz confissões às duas Fátimas

Marisa Cruz esteve ontem no programa de Fátima Lopes, onde também esteve a estilista Fátima Lopes, para falar de factos pouco conhecidos da vida pessoal. A ex-mulher do futebolista João Pinto e, mais tarde, do hoquista Pedro Moreira, recordou a infância e as "inseguranças" que marcaram a sua vida depois da morte do pai, e a sua luta para sobreviver ao desgosto. Marisa tem outros cinco irmãos, que ajudou a criar, e trabalhou para os sustentar.