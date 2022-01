A fadista Mariza passou os últimos dias do ano num hotel em Madrid, Espanha, e fez questão de dar as boas vindas a 2022 de forma bem arrojada e... arejada. A cantora continua a surpreender os seus seguidores com looks bem diferentes daqueles com que outrora os habitou. Recorde-se que ainda no final do ano, Mariza tinha surgido com uma longa peruca loira.