Marle Cordeiro acusa rival de batotice no póquer

É, muito provavelmente, uma das mulheres mais bonitas que competem nos torneios internacionais de póquer. Marle Cordeiro mostrou, esta semana, que com ela os espertalhões não têm hipóteses. A luso-americana acusou de batotice Mike Postle, considerado um deus naquele competitivo universo. A jovem afirma que, através do telemóvel, o rival recebia imagens das cartas dos seus adversários, enviadas por desconhecidos que as viam na transmissão televisiva em direto. E parece que a acusação tem pernas para andar…