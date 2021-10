Marli Alexa provoca espanto

Marli Alexa talvez seja mais conhecida pela sua amizade com Lindsay Brewer, piloto de corridas automóveis e modelo nas horas vagas, mas está a criar um nome firme nas redes sociais.





A sensual americana publica regularmente fotografias e vídeos suculentos no Instagram que quase dão um ataque cardíaco aos 600 mil seguidores que tem. E, entre as exclamações de espanto que recebe, ainda tem tempo para dar conselhos sobre como manter a forma no ginásio.