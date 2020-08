Marquinhos fez mulher sofrer até ao fim

A vitória do PSG sobre a Atalanta por 2-1, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, deve ter ‘provocado’ vários ataques cardíacos aos fãs do clube parisiense. Neymar e seus pares perdiam desde o minuto 26 quando, aos 90, Marquinhos empatou a partida. Carol Cabrino, mulher do defesa brasileiro, partilhou nas redes sociais o nervosismo da família enquanto assistia à partida. É ver a cara dela, sofredora, nos vídeos que publicou no InstaStories, até ao golo que iniciou a reviravolta do jogo.