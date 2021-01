"Mais um capítulo da história que estamos a escrever juntas." Foi desta forma que a futebolista brasileira Marta oficializou a sua relação com Toni Pressley.





Marta e a defesa norte-americana são companheiras de equipa no Orlando Pride e partilharam com os fãs uma produção fotográfica a assinalar o noivado."Queriam uma boa notícia para começar 2021? Já têm", pode ler-se na conta oficial da FIFA Women's World Cup.Marta foi considerada por seis vezes a melhor jogadora do Mundo.