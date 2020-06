Marta Ponsati Romero feroz a defender Callejón

Marta Ponsati Romero é uma verdadeira fera quando se trata de defender o marido. Depois de vencer a Taça de Itália pelo Nápoles, surgiu uma publicação numa ‘nova’ conta do Instagram de José Maria Callejón, a afirmar que tinha renovado o contrato com o clube. Os adeptos napolitanos ficaram bem entusiasmados, mas depressa os ânimos esmoreceram quando a companheira do avançado espanhol desmentiu o anúncio. “Trata-se de uma conta falsa e é um crime que vamos denunciar!”