É já no próximo dia 28 que a cantora realiza um sonho: cantar as suas músicas na companhia da orquestra jazz de Matosinhos, e vai ‘invadir’ a Avenida dos Aliados no Porto. "A primeira palavra que me vem à cabeça quando penso neste concerto é: maravilhoso. Será no coração da minha cidade, na Avenida dos Aliados, e o meu quase rebenta ao pensar nisto tudo junto."