Martial envolvido em escândalo: «Propôs-me sexo a três»

Com o despedimento de José Mourinho do Manchester United , Anthony Martial até pode ter pensado que a história que envolve o seu nome, contada pelo 'The Sun', podia passar despercebia mas na verdade não foi assim.O jornal inglês revela que o avançado francês trocou mensagem picantes com a modelo Malika Semichi quando a namorada estava grávida de oito meses.Malika Semichi conta que conheceu o jogador do United numa discoteca em Paris, pouco depois deste saber que não fazia parte da lista de convocados de Didier Deschamps para o Mundial'2018. Nessa altura faltava um mês para Martial ser pai de um menino. Depois de dançarem e trocarem os números de telemóvel, seguiram-se "mensagens inocentes" e 'selfies absurdas". Daí a um pedidos mais ousados foi um pequeno passo.Malika Semichi refere que Martial lhe pediu que enviasse fotos e vídeos nua e lhe fez propostas de índole sexual. "Numa das mensagens perguntou-me se queria fazer sexo a três, mas isso eu não faria", diz a manequim.Segundo a modelo, as insistências de Martial continuaram depois do nascimento do filho: "Dizia-me para ir a Manchester vê-lo e que ninguém nos descobriria. Tinha muito medo que a sua noiva descobrisse. Alinhei um pouco nesse jogo mas sabia o quanto equivocado estava. Tinha um bebé de três meses em casa. Se as circunstâncias fossem outras tinha lutado por essa relação com ele mas creio que devia envergonhar-se de si mesmo."