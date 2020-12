O espírito natalício chegou a casa do craque do FC Porto Mateus Uribe, que se vestiu a rigor para a ocasião. Com um pijama igual ao da mulher, Cindy Álvarez Garcia, e ao dos dois filhos, o craque mostra que faz questão de manter as tradições natalícias em Portugal. Recorde-se que o jogador prepara-se para ser pai pela terceira vez fruto da relação com a modelo colombiana.