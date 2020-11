Bastante crentes, Cindy Alvarez Garcia e Matheus Uribe fizeram questão que o filho Esteban, de 7 anos, celebrasse a primeira comunhão. Apesar da pandemia, o filho do médio do FC Porto teve direito a uma grande festa, mesmo tendo de usar máscaras e luvas. No entanto, o futebolista não pôde estar presente, uma vez que esteve na Colômbia ao serviço da seleção, onde na sexta-feira defrontou o Uruguai.