Matilde e José Mourinho festivaleiros no Coachella

Os filhos de José Mourinho, Matilde e José, viajaram até à Califórnia para marcarem presença num dos mais populares festivais de música do mundo, o Coachella. A acompanhar os filhos do treinador foi o namorado de Matilde, Dan Graham, e alguns amigos dos jovens. As fotos partilhadas falam por si: muitos sorrisos e diversão marcaram estes dias de festival, mas com o pai sempre atento, que vai comentando as fotos publicadas pela filha, com o emoji de um coração.