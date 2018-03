A relação de Matilde Mourinho, filha de José Mourinho, com a mãe, conhecida carinhosamente por Tami, é tão próxima que a jovem de 21 anos não prescinde da sua companhia mesmo quando viaja com o namorado. "Viajar com a minha mãe é como viajar com o fotógrafo pessoal. Obrigado!", escreveu a estudante numa das fotos que publicou nas redes sociais.Recorde-se que já no ano passado, por altura da passagem de ano, a filha de José Mourinho tinha viajado para o Brasil com a mãe. Matilde Mourinho namora com o britânico Danny Graham, que já por várias vezes veio a Portugal na companhia da… sogra.