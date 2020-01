São daqueles momentos que enternecem qualquer pai antes de uma partida importante . Bruno Fernandes foi surpreendido no domingo pela pequena Matilde, no hotel onde a equipa leonina ficou hospedada em São Miguel, antes da partida contra o Santa Clara. Numa correria louca, a filha correu pelo átrio do hotel para cair nos braços do médio leonino. O vídeo amoroso foi publicado por Ana Pinho, mulher do atleta, nas Insta Stories.