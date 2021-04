Um comentário de Mauro Icardi numa storie do Instagram levou aquela rede social a apagar a publicação, justificando a decisão com o teor alegadamente ofensivo, classificado como "bullying ou assédio".





O jogador do PSG passou o dia de ontem com a família no campo e partilhou uma foto de Wanda Nara com um dos seus cães, escrevendo, com humor "o meu cão e a minha cadela". O Instagram entendeu que o argentino estava a ofender a mulher e apagou a publicação.Wanda Nara reagiu ao sucedido. "Ele escreve em espanhol e não é responsável pelas traduções em outros idiomas. Nunca para uma pessoa como o Mauro cão/cadela seria um insulto porque ele ama demasiado os animais. Algumas pessoas são demasiado ridículas", explicou a argentina, nas redes sociais.