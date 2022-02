E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A dois meses do início da nova época de Fórmula 1, Max Verstappen acelera a preparação para chegar ao GP Bahrain na melhor forma. Na última publicação no Instagram, é ver o campeão mundial agarrado às "máquinas" com um esgar de dor, enquanto o treinador lhe exige mais esforço.