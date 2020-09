Maya Moore casa com homem que tirou da prisão

Considerada uma das estrelas mais brilhantes da WNBA, Maya Moore casou com o homem que ajudou a libertar da prisão. A estrela do basquetebol feminino americano abandonou a liga no ano passado, para se dedicar a corrigir erros judiciais que têm condenado inocentes à prisão. O agora marido Jonathan Irons foi condenado, em 1998, a 50 anos de prisão, por um assalto que não cometeu quando tinha 16 anos. Maya Moore conheceu-o em 2000 e nunca desistiu de corrigir o erro judiciário de que foi alvo.