Floyd Mayweather vai voltar aos ringues a 6 de junho, para defrontar Logan Paul, uma estrela do YouTube, de 26 anos. E para que nada falhe na sua preparação o pugilista norte-americano pediu à namorada que fosse viver com ele, segundo informa o jornal inglês 'The Sun'.





Mayweather, de 44 anos, retirou-se do boxe invicto e assim quer manter-se depois do combate com o youtuber. Por isso pediu a Anna Monroe que se mudasse para perto de si. Depois de terem surgido rumores de que o casal se tinha separado, o jornal inglês garante que a relação está "sólida como uma rocha".O pugilista até fez uma promessa à namorada. Depois do combate com Logan Paul, ela poderá escolher qualquer lugar do mundo para passar as próximas férias...