Depois do casamento do último sábado a vida do Príncipe Harry e de Meghan Markle nunca mais será a mesma. Os Duques de Sussex terão todos os holofotes apontados a si e terão de estar preparados para tudo, até para ataques… sobretudo enquanto conduzem!

E é a pensar nisso que Meghan Markle vai receber aulas de condução evasiva e treino de fuga para o caso de sofrer um ataque enquanto conduz. Uma prática habitual na família real britânica e pela qual Kate Middleton, esposa do Príncipe William, também terá passado.

