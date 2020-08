Melânia Gomes com saudades do verão passado

A atriz Melânia Gomes parece ter tido um ataque de saudosismo e partilhou nas redes sociais uma foto sua do verão antes de engravidar da pequena Mafalda, hoje com ano e meio, onde é possível admirar a sua excelente forma física. “Um final de tarde em 2018. Meditava todos os dias; Fazia ioga, pilates e treinava à séria; Comia bem, sentada e devagar; Fazia massagens com radiofrequência; E dormia! Muito tempo e muito bem...”, escreveu a bonita atriz, que promete continuar a fazer este relato pessoal.