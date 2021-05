Melinda London faz suspirar de desejo qualquer fã da beleza feminina. As poses escaldantes com que se exibe no Instagram têm-lhe granjeado uma longa lista de seguidores, e não é difícil perceber o porquê de tanta devoção.





Bem conhecida no mundo do fitness, é como modelo de fatos de banho que a sua popularidade tem crescido. E, como gosta de sublinhar, “a praia não mata as minhas vibrações”. Talvez por isso tenha sido convidada para uma luxuriante produção fotográfica para a ‘Playboy’.