A diversão no frio foi a escolha de várias celebridades para assinalar esta época do ano, e o jogador Kevin Boateng quis levar a família para o cenário encantador da neve. "Nas montanhas", escreveu a mulher do futebolista, numa fotografia onde surge num cenário encantador com o marido e também com o filho do casal, Maddox, Os dois mostram-se felizes e ‘derretem o gelo’ com os momentos carinhosos que partilham com os seguidores.