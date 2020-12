Melissa Satta e Boateng anunciam separação: casal protagonizou várias polémicas

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng anunciaram que já não estão juntos. A modelo e o futebolista do Monza, clube da Serie B, recorreram às redes sociais para confirmar os rumores surgidos há meses.





"Após um período de separação, decidimos terminar definitivamente com a nossa relacão, no pleno respeito das posições de cada um e com total serenidade, entendendo que continuaremos a ser um importante ponto de referência para o crescimento do nosso filho Maddox. Obrigado por estes 9 anos ... e pelo melhor presente... Maddox", anunciou Melissa Satta nas redes sociais.Também Boateng publicou no seu Instagram o comunicado e a fotografia do casal com o filho.Recorde-se Melissa e Boateng protagonizaram alguns casos polémicos, como por exemplo em 2012 com declarações sobre a vida sexual do casal que correram mundo.Na altura Boateng jogava no Milan e sofria de inúmeras lesões. A mulher veio a público explicar que as mazelas se deviam ao sexo. Segundo contou, o casal tinha relações sexuais "umas dez vezes por dia".