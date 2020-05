Mergulho de Bárbara Norton de Matos criticado

A filha mais velha do treinador Luís Norton de Matos não resistiu à subida das temperaturas e deu o primeiro mergulho de 2020. Mas nem tudo correu bem, como revelou a atriz de 40 anos. "Ui já temos muitas pessoas nervosas... Vou explicar: Fui correr no paredão às 8.30 (deste domingo) e depois dei um mergulho no mar. Que eu saiba não é proibido... Proibido é fazer praia! Muito perigoso este policiamento uns aos outros", escreveu a beldade nas redes sociais, depois de ter sido criticada pelo mergulho refrescante na praia do Tamariz, no Estoril.