Ainda sem certezas sobre o seu futuro futebolístico no Inter Milão, Arturo Vidal está a banhos em Espanha com Sonia Isaza. "Serei breve: amo-te!", escreveu a namorada do Instagram, antes de mais um mergulho nas águas quentes do Mediterrâneo. Entretanto, surgem rumores de que o chileno está em negociações com o Flamengo.