Lionel Messi vai promover as soluções de tecnologia de assistência visual da OrCam Techonologies e torná-las mais acessíveis a pessoas cegas ou com dificuldades de visão. A estrela argentina irá contactar com dezenas de pessoas invisuais em todo o Mundo, e oferecer-lhes um OrCam MyEye, uma solução para devolver alguma independência nas suas atividades quotidianas.