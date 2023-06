Messi celebra 36.º aniversário em família

O jogador argentino Lionel Messi fez anos (36), neste fim de semana, e a mulher assinalou a data nas redes sociais, com a publicação de uma foto de família, feliz e sorridente, reunida em volta de um bolo coberto de morangos. "Feliz aniversário, meu amor. Amamos-te até ao infinito", escreveu Antonela Roccuzzo na sua página do Instagram. Messi, que saiu recentemente do PSG e está de malas aviadas para os Estados Unidos, onde jogará a favor do Inter Miami, sempre teve na família o seu principal suporte. O casal é pai de três filhos: Thiago (de 10 anos), Mateo (7) e Ciro (5).