Messi passa férias em segurança

O jogador Lionel Messi viajou com a mulher Antonella Rocuzzo e os dois filhos para o calor de Ibiza. Embora com os receios habituais, devido à pandemia de Covid-19, o craque tentou desligar-se aproveitando o bom tempo e as mordomias do hotel de luxo, onde ficou instalado com a família. "Obrigado pela incrível receção. Passámos um dia genial", assinalou, através das redes sociais. Nas imagens partilhadas no Instagram, Messi surge ao lado da mulher e também com a equipa da unidade hoteleira. É caso para dizer: bem-vindo merecido descanso.