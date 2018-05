A antiga atriz de vídeos para adultos Mia Khalifa sofreu um acidente este fim de semana que tem dado que falar. Apaixonada por hóquei, Mia esteve no jogo dos Washington Capitals contra os Tampa Bay Lightning e foi ‘agredida’ por um disco, que atingiu com força um dos seus atributos. "Fui atingida no peito com um disco durante o jogo e tenho 80 por cento de certeza que rompi um implante. A boa notícia é que fiquei com um disco de um jogo do playoff. Valeu a pena", disse no Instagram, relativizando o incidente.